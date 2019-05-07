Yaz sezonu yaklaşırken tatilciler hazırlıklarına başladı. Kimi otellere, kimi pansiyonlara, kimi çadır tatiline yönelirken, yazlık kiralamak da gözde oldu. Talep yüksek olunca, zenginler de evlerini kiralamaya başladı. Görücüye çıkan ultra lüks villalar araba fiyatına haftalık kiraları ile dikkat çekiyor.
FİYAT KATLANDI
Villalar konumu, denize mesafesi, büyüklüğü, havuzu gibi özellikleri ile çeşitlenirken, lüks dekorasyonları da tatilciyi tavlıyor. Göz kamaştıran kiralık villalar Bodrum ve Fethiye'de yoğunlaşıyor. Haftalık fiyatları da 90 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks villaların kiralık fiyatları özellikle Temmuz ayında tavan yapıyor. Kış aylarına göre kiralar yazın ikiye katlanıyor. Çoğu özel havuzlu villaların; geniş bahçeleri, dinlendirici manzaraları bulunuyor.
TURGUTREİS SWISSOTEL VILLA
440 metrekare, 4+1 ve denize sıfır villanın haftalık kirası 90 bin lira.
VILLA TAŞ KONAK
● Haftalık 12 bin 500 lira ● Fethiye Kayaköy'de ● 8 kişilik ● Denize 6 km ● Dalaman Havaalanı'na 60 km
VILLA ELİF
● Haftalık 15 bin lira ● Fethiye-Ovacık ● 6 kişilik ● Dalaman Havaalanı'na 60 km ● Denize 4 km ● Havuzlu
MARIN HILL
● Haftalık 54 bin 750 lira ● Bodrum Turgutreis D-Marin tepesinde ● 12 kişilik ● Milas Havaalanı'na 57 km ● Denize 500 metre ● Havuzlu
VILLA THE BAY BEACH
● Haftalık 24 bin 950 lira ● Fethiye Günlüklü Koyu ● 4 kişilik ● Dalaman Havaalanı'na 38 km ● Denize 50 metre
FİYAT KATLANDI
Villalar konumu, denize mesafesi, büyüklüğü, havuzu gibi özellikleri ile çeşitlenirken, lüks dekorasyonları da tatilciyi tavlıyor. Göz kamaştıran kiralık villalar Bodrum ve Fethiye'de yoğunlaşıyor. Haftalık fiyatları da 90 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks villaların kiralık fiyatları özellikle Temmuz ayında tavan yapıyor. Kış aylarına göre kiralar yazın ikiye katlanıyor. Çoğu özel havuzlu villaların; geniş bahçeleri, dinlendirici manzaraları bulunuyor.
TURGUTREİS SWISSOTEL VILLA
440 metrekare, 4+1 ve denize sıfır villanın haftalık kirası 90 bin lira.
VILLA TAŞ KONAK
● Haftalık 12 bin 500 lira ● Fethiye Kayaköy'de ● 8 kişilik ● Denize 6 km ● Dalaman Havaalanı'na 60 km
VILLA ELİF
● Haftalık 15 bin lira ● Fethiye-Ovacık ● 6 kişilik ● Dalaman Havaalanı'na 60 km ● Denize 4 km ● Havuzlu
MARIN HILL
● Haftalık 54 bin 750 lira ● Bodrum Turgutreis D-Marin tepesinde ● 12 kişilik ● Milas Havaalanı'na 57 km ● Denize 500 metre ● Havuzlu
VILLA THE BAY BEACH
● Haftalık 24 bin 950 lira ● Fethiye Günlüklü Koyu ● 4 kişilik ● Dalaman Havaalanı'na 38 km ● Denize 50 metre
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