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  • 07.05.2019 08:39
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 09:36

Dolar son dakika! kuru ne kadar oldu? 7 Mayıs güncel döviz kurları

ne kadar oldu? ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ilgili açıklamalarının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlemiş 9 ay sonra 6 liranın üzerinde çıkmıştı. YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına yenileme kararının ardından bir kademe daha yükselen dolar şu dakikalarda ne kadar oldu? Dün akşam 6.15 TL olan dolar 7 Mayıs'a 6.10 üzerinde başladı. Peki, ve dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolar, ABD-Çin ticaret gerilimlerine ilişkin endişelerin küresel büyüme görünümüne yönelik kaygıları yeniden canlandırmasının ardından yen karşısında beş haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Üst düzey ABD ticaret yetkililerinin Çin'in ticaretle ilgili taahhütlerinden uzaklaştığına dair açıklamaları ABD tahvil getirileri ve hisse senedi vadeli işlemleri baskılasa da dolar başlıca para birimleri karşısında dar aralıkta seyrediyor. euro ve dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?

Euro ve dolar/TL saat 8.30 itibarıyla şu şekilde:

DOLAR
Alış: 6,1108
Satış: 6,1168

EURO
Alış: 6,8545
Satış: 6,8616

Dolar/TL ve euro dün Donald Trump'ın ticaret savaşlarını 350 milyar dolarlık ek gümrük vergisiyle cuma günü yeniden başlatacağını söylemesiyle piyasalar güne hareketli başladı.

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