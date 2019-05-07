Dolar, ABD-Çin ticaret gerilimlerine ilişkin endişelerin küresel büyüme görünümüne yönelik kaygıları yeniden canlandırmasının ardından yen karşısında beş haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Üst düzey ABD ticaret yetkililerinin Çin'in ticaretle ilgili taahhütlerinden uzaklaştığına dair açıklamaları ABD tahvil getirileri ve hisse senedi vadeli işlemleri baskılasa da dolar başlıca para birimleri karşısında dar aralıkta seyrediyor. euro ve dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?

Euro ve dolar/TL saat 8.30 itibarıyla şu şekilde:

DOLAR

Alış: 6,1108

Satış: 6,1168

EURO

Alış: 6,8545

Satış: 6,8616

Dolar/TL ve euro dün Donald Trump'ın ticaret savaşlarını 350 milyar dolarlık ek gümrük vergisiyle cuma günü yeniden başlatacağını söylemesiyle piyasalar güne hareketli başladı.