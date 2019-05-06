Hız canavarı

İngiliz lükse otomobil üreticisi Aston Martin, merakla beklenen DBS Superleggera Volante'yi tanıttı. Markanın tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan DBS Superleggera Volante, 5.2 litre motor hacmi ve 725 beygirlik gücüyle 340 km/h hıza ulaşabiliyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen V12 motor, 3.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Eşsiz ve görkemli bir tasarıma sahip olan DBS Superleggera Volante'nin, 3'üncü çeyrekte üretilmesi planlanıyor. Volante'nin 8 farklı tavan rengi seçeneği bulunuyor. Otomobilin üstü 14 saniyede açılıp kapanabiliyor.