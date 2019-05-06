Kruvaziyer bereketi

Hollanda ve Malta bandıralı iki kruvaziyer, 3 bin 560 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine demirledi. Ege Port limanına yanaşan Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' ve Hollanda bandıralı 'Koningsdam' isimli gemideki turistleri halk oyunları ekipleri karşıladı. Çoğunluğu Amerikalı yolcuların bir kısmı ören yerlerine giderken, bazıları da şehir merkezini gezdi. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan 'Koningsdam'ı 3 yıl sonra yeniden ilçelerinde ağırladıklarını belirtti.