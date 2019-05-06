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5 yıl sonra bir ilk

5 yıl sonra bir ilk
Ryanair, 5 yıl aradan sonra ilk kez Dublin-Bodrum uçuşunu gerçekleştirdi. Dublin'den 189 yolcusuyla havalanan yolcu uçağı önceki gün Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Çoğunluğu Bodrum'a ilk kez gelen turistler çiçeklerle karşılandı. Ryan Air'in Bodrum'a uçuşları 26 Ekim'e kadar sürecek. Seferler, haftada 2 kez yapılacak.


Zeki ÖZKESKİN

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