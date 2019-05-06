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  • 06.05.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 09:46

, doğalgaz aramasından rahatsız oldu!

Geçtiğimiz günlerde iki uçak gemisini Akdeniz'e yollayan , bölgede kendisinin her isteğini yerine getiren 'ı koruma çabasına girdi.

ABD açık açık söyledi! Türkiye doğalgaz aramasın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Türk gemilerinin 'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"BU ADIM PROVOKATİF"
Margan Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD, 'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ( Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerekli adımları attığını ve KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söylemişti.

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