Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum nedir?

Haftanın kapanış gününde 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 246 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 246,8 lira seviyesinde bulunuyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Mayıs güncel altın fiyatları… Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir.



6 MAYIS PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın: 246,8 lira

Çeyrek altın: 407 lira

Cumhuriyet altını: 1.660 lira

ALTIN FİYATLARI, DOLAR KURUNA PARALEL ARTIŞ GÖSTERECEK

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin yükselmesinin altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu belirterek,"Teknik olarak ons altın 1.277 doları yukarı yönlü kırmadıkça, destek seviyesi olarak 1.263 dolar, direnç olarak 1.278 doları takip edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda dolar kurundaki yükselişlerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatının da değer kazanacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 243 liranın destek 246 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak



Türk lirası karşılığı swap piyasasında işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Piyasada işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Merkez Bankası swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. İşlemler 1 hafta vade il gerçekleştirilecek. Vadenin resmi tatile gelmesi durumunda 2 hafta vadeli işlem yapılacak.

TL karşılığı altın swap piyasası işlemleri, diğer döviz ve efektif piyasası işlemlerinden bağımsız olarak kendi içinde netleştirilecek. Altın swap piyasasından vadesi gelmemiş toplam altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık 4,1 milyar dolar dolar karşılığı) olarak belirlendi.