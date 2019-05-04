Bakan Albayrak: Hedefler tutuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nisan ayında manşet ve çekirdek enflasyonda yaşanan düşüşe dikkat çekerek bu gelişmelerin, yaz aylarında gıdada sağlanacak düşüşle birlikte enflasyonda hedeflerin tutacağını gösterdiğini söyledi. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllık enflasyon yüzde 19.71'den 19.50'ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonunda da yıllık yüzde 17.53'ten 16.3'e önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" ifadesini kullandı.
- Ekonomi
- 04.05.2019
- Gazete
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