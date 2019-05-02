Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2019 yılının ilk çeyreğinde 312,4 milyon TL net kar elde etti.

TEB açıklamasına göre, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 5 artarak, 102,2 milyar TL'ye ulaşırken, net karı 312,4 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 65,2'sini oluşturdu.

Bankanın 2019 yılının ilk çeyreğinde toplam kredileri 67 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 6 artarak 68,3 milyar TL oldu. TEB'in özkaynakları 10 milyar TL'ye ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 15.65 olarak gerçekleşen bankanın donuk alacak oranı yüzde 4,59 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT SEFERBERLİĞİ'NE TEB'DEN TAM DESTEK

TEB, daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir ihracat için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Ocak 2019'da iş birliği protokolü imzaladı. İhracata destek kampanyası kapsamında TEB, dış ticaret yapan firmalara yıllardır sunulan finansal destekler ile ürün ve hizmetlerini, TİM ile imzalanan protokol kapsamında, piyasa ortalamasının altında faiz oranları ve Eximbank'a verilen kısa vadeli teminat mektubu komisyon oranıyla daha avantalı bir paket olarak TİM üyelerine sunmaya başladı. İş birliği kapsamında TEB, 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı. 2019 yılının ilk günlerinde atılan adımla ihracat seferberliğine desteğini arttıran TEB, ihracatı ve yatırımı destekleyecek bir talep doğmasını hedeflerken, ülke olarak sürdürülebilir büyümeye geri dönülmesine de destek olmayı amaçlıyor.

GLOBAL FİNANCE'TEN TEB ÖZEL BANKACILIK'A "TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ ÖZEL BANKACILIK ÖDÜLÜ"

2018 yılında uluslararası finans alanında sunduğu ürün ve hizmetler dolayısıyla International Finance tarafından "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülüne layık görülen TEB Özel Bankacılık, 2019'a da ödülle başladı. Uluslararası alanda finans dünyasının yakından takip ettiği saygın yayın kuruluşlarından Global Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve en başarılı özel bankacılık hizmetlerinin ödüllendirildiği Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri 2019'da TEB Özel Bankacılık'a, "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü" verildi.