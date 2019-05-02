Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen "Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı"nın açılışındaki konuşmasına, daha önce bu okulda öğretmenlik yapan eşi Şengül Kurum'un selamlarını getirdiğini söyleyerek başladı.

Bakanlığın iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek adına bir çok proje gerçekleştirdiğine değinen Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"Bunlardan biri millet bahçesi projesi. Millet bahçesiyle şehirlerimize ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz yeşil alanları kazandırıyoruz. Hedefimiz, her ile 1 tane millet bahçesi yapmak ve kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Atıksu arıtma tesisleri yapıyoruz. Hem atık su arıtma hem düzenli depolama tesislerinin sayısını nüfusumuzun yüzde 100'üne hizmet verecek şekilde çıkarmak istiyoruz. Bakanlık olarak doğayı ve çevreyi korumak ve bize bırakılan emanetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek adına korunan alan metrekaremizi 2023'te şu anki alandan 2,5 kat artırarak, korunan alanları dünya verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 17'si seviyesine çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 2023 yılında tüm şehirlerimizde sıfır atık uygulamasına geçilmiş olacak. Bu uygulamayla da inşallah yıllık 20 milyar lira tasarruf 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlanmış olacak."

"ÇEVREYİ KİRLETEN HERKESİ UYARIN"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "sıfır atık" projesi kapsamında Türkiye çapında bakanlığın 16 bin 700 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiğini belirterek, uygulama sayesinde 2023'e kadar tüm ilçelerde, şehirlerde atıkların kaynağında ayrıştırılacağını anlattı.

Sıfır atık uygulamasının başka ayağının da plastik poşet kullanımını azaltmak olduğuna işaret eden Kurum, "Plastik poşetleri 1 Ocak itibarıyla ücretli hale getirdik ve kullanımda yaklaşık yüzde 75 azalma gördük. Gelecek nesillere daha çevreci, doğaya saygılı şehirler bırakmak adına bu uygulamayı yürütüyoruz. Akabinde 2021'de depozito uygulamasına geçeceğiz." diye konuştu.

Kurum, çocuklara, "Siz hepiniz çevre ve şehircilik bakanısınız. Ben size bu yetkiyi veriyorum. O yüzden çevreyi kirleten herkesi uyarın, yapmış olduğunuz projeleri anlatın ki şehirlerimizi, memleketimizi güzel şekilde gelecek nesillere aktaralım." şeklinde seslendi.

Okul Müdürü Tuncay Karakaş da fuarın üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek, çalışmaları ve sıfır atık uygulamasını hayata geçirmekteki amaçlarını "çevre bilinci olan çocuklar yetiştirmek" olarak açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fuarın açılış kurdelesini çocuklarla kesti. Daha sonra Kurum, fuar alanını gezerek, çocuklardan projeleri hakkında bilgi aldı.