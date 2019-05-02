Bankalardan kâr rekoru

Bankacılık sektörü Mart'ta 5 milyar 868 milyon liralık net kârla tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise bankacılık sektörü 12 milyar 351 milyon lira kâr elde etti. Bu rakam, 2018'in ilk çeyreğindeki 13 milyar 995 milyon liralık kâra göre yüzde 12'lik azalışa işaret etti. Bankaların net faiz geliri, yüzde 10 arttı.