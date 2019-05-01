Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Atın piyasasında, en düşük 245 bin 900 lira, en yüksek 247 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 246 bin 500 liradan tamamladı. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

245,32

245,52

ÇEYREK ALTIN FİYATI

392,51

401,43

YARIM ALTIN FİYATI

782,56

802,85

TAM ALTIN FİYATI

1.619,10

1.659,72

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.279,80

1.279,94

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.626,00

1.651,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.570,04

1.600,79

ATA ALTIN FİYATI

1.619,10

1.659,72

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

139,83

139,95

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

179,08

179,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

223,73

223,91

ALTININ KİLOGRAMI 246 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 246 bin 500 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 245 bin 900 lira, en yüksek 247 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 246 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 166 milyon 757 bin 927,81 lira, işlem miktarı ise 682 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 230 bin 53 lira oldu.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.