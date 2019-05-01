Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde soğan hasadına başlandı. Üretici İbrahim Durmuş, kuru soğanın tarlada 1.5 liradan işlem gördüğünü, perakende fiyatının ise 5 lira olduğunu söyledi. Soğanın veriminin iyi olduğunu belirten Durmuş, "Halen soğan fiyatı piyasada aşağıya iniyor. Kilo başına 1 liraya kadar düşecek gibi görülüyor. Kuru soğan fiyatının yükselmesinin nedeni üretici değil" dedi.
- Ekonomi
- 01.05.2019
- Gazete
Kuru soğan tarlada 1.5 TL
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