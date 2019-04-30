Unculardan milyonluk eğlence

Ekmek fiyatlarındaki artışın nedeni olarak görülen un sektöründe lüks toplantı krizi patladı. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), 25-28 Nisan arası Antalya Belek'teki 5 yıldızlı Sueno Deluxe Otel'de aralarında Ebru Gündeş gibi isimlerin de yer aldığı 3 gün süren bir etkinlik düzenledi. Aileleriyle birlikte 900'den fazla un sanayicisinin katıldığı etkinlikte TUSAF, organizasyona katılan sanatçılar, konuşmacılar ve diğer giderler için 200 bin liranın üzerinde harcama yaptı. Otel, ulaşım ve diğer masraf kalemleri de dahil edildiğinde harcanan paranın 1.5 milyona yaklaştığı belirtiliyor
YÜZDE 50 ZAMLANDI
Ankara'da ekmeğe gelen yüzde 25'lik zammın hemen ardından gelen bu olay, sektörde de yeni tartışmalara neden oldu. Bu harcamalara ilk tepki fırıncılardan geldi. Son dönemde çok fazla maliyet bakısı altında kaldıklarını ve artan un fiyatları nedeniyle zararına üretim yaptıklarını belirten fırıncılar, "Böyle bir dönemde göz kamaştıran, bol konserli bir etkinlik israftan başka bir şey değildir" açıklaması yaptı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son 1 yılda unun çuvalının yüzde 50 zamlanarak, 70 liradan 105 liraya çıktığını belirterek, "Hatta Ticaret Bakanlığı un ihracatını durdurmasaydı, bu fiyat belki 150 lirayı bulacaktı" dedi.
METİN CAN - BETÜL ALAKENT
YÜZDE 50 ZAMLANDI
Ankara'da ekmeğe gelen yüzde 25'lik zammın hemen ardından gelen bu olay, sektörde de yeni tartışmalara neden oldu. Bu harcamalara ilk tepki fırıncılardan geldi. Son dönemde çok fazla maliyet bakısı altında kaldıklarını ve artan un fiyatları nedeniyle zararına üretim yaptıklarını belirten fırıncılar, "Böyle bir dönemde göz kamaştıran, bol konserli bir etkinlik israftan başka bir şey değildir" açıklaması yaptı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son 1 yılda unun çuvalının yüzde 50 zamlanarak, 70 liradan 105 liraya çıktığını belirterek, "Hatta Ticaret Bakanlığı un ihracatını durdurmasaydı, bu fiyat belki 150 lirayı bulacaktı" dedi.
METİN CAN - BETÜL ALAKENT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.