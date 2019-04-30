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Unculardan milyonluk eğlence

Un sanayicileri ’da ’in sahne aldığı 5 yıldızlı eğlence yaptı, 1.5 milyon lira harcadı. Fırıncılardan tepki geldi

Unculardan milyonluk eğlence
Ekmek fiyatlarındaki artışın nedeni olarak görülen un sektöründe lüks toplantı krizi patladı. Un Sanayicileri Federasyonu (), 25-28 Nisan arası Belek'teki 5 yıldızlı Sueno Deluxe Otel'de aralarında gibi isimlerin de yer aldığı 3 gün süren bir etkinlik düzenledi. Aileleriyle birlikte 900'den fazla un sanayicisinin katıldığı etkinlikte TUSAF, organizasyona katılan sanatçılar, konuşmacılar ve diğer giderler için 200 bin liranın üzerinde harcama yaptı. Otel, ulaşım ve diğer masraf kalemleri de dahil edildiğinde harcanan paranın 1.5 milyona yaklaştığı belirtiliyor

YÜZDE 50 ZAMLANDI
'da ekmeğe gelen yüzde 25'lik zammın hemen ardından gelen bu olay, sektörde de yeni tartışmalara neden oldu. Bu harcamalara ilk tepki fırıncılardan geldi. Son dönemde çok fazla maliyet bakısı altında kaldıklarını ve artan un fiyatları nedeniyle zararına üretim yaptıklarını belirten fırıncılar, "Böyle bir dönemde göz kamaştıran, bol konserli bir etkinlik israftan başka bir şey değildir" açıklaması yaptı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı , son 1 yılda unun çuvalının yüzde 50 zamlanarak, 70 liradan 105 liraya çıktığını belirterek, "Hatta Ticaret Bakanlığı un ihracatını durdurmasaydı, bu fiyat belki 150 lirayı bulacaktı" dedi.

METİN CAN - BETÜL ALAKENT

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