Kıdem tazminatı reformuna patron desteği Her çalışana kıdem tazminatı için reform hazırlığı başlarken; işverenlerden, ‘Her kesimin mutlu olacağı bir çözüm yaratılması, çalışma barışının korunduğu bir ortamın sağlanması için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazırız’ açıklaması geldi.

Kıdem tazminatı reformu için kollar sıvanırken; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) "Her kesimin mutlu olacağı bir çözüm yaratılması, güçlü sosyal diyalog anlayışı ile tarafların dengelerinin gözetildiği, çalışma barışının korunduğu bir ortamının sağlanması için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazırız" değerlendirmesi geldi.



İŞSİZLİK SİGORTASI TEKLİFİ

TİSK'ten yapılan açıklamada, "Birbirinden bağımsız olarak yapılan işsizlik sigortası, iş güvencesi ve kıdem tazminatı uygulamalarının ortak amaca hizmet ettikleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi, işveren maliyetlerinin hakkaniyete uygun bir düzeye indirilmesine, istihdamın artırılmasına ve dolayısıyla rekabet gücü artacak işletmelerin ülke ekonomisine daha güçlü katkı sunmasına vesile olacaktır" denildi. Açıklamada reforma her türlü desteğin verileceği kaydedildi.