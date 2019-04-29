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Tapu harcından 11.3 milyar TL

Tapu harcından 11.3 milyar TL
Tapuda geçen yıl gerçekleştirilen 8.9 milyon işlemden elde edilen tapu harcı geliri 11 milyar 291 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl 2.5 milyon gayrimenkul el değiştirdi. Bu gayrimenkullerden elde edilen tapu harcı 10 milyar 72 milyon lirayı aştı. Tapudaki diğer işlemlerle rakam 11.3 milyar lirayı buldu. 2018'de tapu harcı geliri bir önceki yıla göre yüzde 5.58 oranında arttı.

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