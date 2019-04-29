Elektronik atık kazandırdı

Elektronik atık geri dönüşüm firması Genel Müdürü Murat Ilgar, "Yılda 15 bin ton atık topluyoruz. İçlerindeki, altın, gümüş, paladyum, demir gibi maddeleri tekrar ekonomiye kazandırıyoruz" dedi. Ilgar, "1 ton cep telefonunda 500, bilgisayar ana kartında 50-150 gram altın var. Türkiye'de yıllık 1 milyon ton elektronik atığın yalnızca 50 bin tonu toplanıyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 29.04.2019
- Gazete
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