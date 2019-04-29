4.5G’liler 3G’lileri 11’e katladı

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597'ye gerilerken, 4.5G'lilerin sayısı 71 milyon 348 bin 727'yi buldu. Böylece 4.5G abone sayısı, 3G'lilerin sayısını 11'e katladı. Sadece 4.5G'yle internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 41.5 milyon olarak kayıtlara geçti. 4.5G kullanıcılarının mobil internet kullanım miktarı ise 849 bin 952 terabayt olarak hesaplandı.
- Ekonomi
- 29.04.2019
- Gazete
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