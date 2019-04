Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 27 Nisan 2019 tarihinde The Institute of Directors (IoD) düzenlenen 20 büyük firmanın katıldığı TALENT for BIZ Londra etkinliğinde öğrenciler ve mezunlar ile buluştu. Turkuvaz Medya Grubu'nun standını ziyaret eden tüm katılımcılara staj ve iş imkanları hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca kariyer koçluğu da yapılarak birebir mülakatlar ile çok verimli bir program gerçekleştirildi.

BAŞKAN VE BÜYÜKELÇİ'DEN TEŞEKKÜR

Etkinlik sırasında Turkuvaz Medya Grubu'nun standını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Sayın Salim Atay ve İngiltere Büyükelçisi Sayın Ümit Yalçın katılımları için teşekkürlerini bildirdi.

"İLK MESLEK SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Müdürü Arzu Ardıç Çil ile gerçekleştirilen röportajda "İlk meslek seçimi çok önemli. Özellikle lisans ve yüksek lisans dönemlerinde bu tür programları takip ederek kendileri için staj fırsatları yakalamalarını tavsiye ediyorum aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri, sosyal sorumluluk aktiviteleri ve mesleki gelişim sağlayacakları etkinlikleri takip etmeleri faydalı olacaktır." diye konuştu.





GENÇLER FUARA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen kariyer fuarı 'TALENT for BIZ' işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi, Londralılar Türk firmalarıyla buluştu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteğiyle 27 Nisan'da Londra'nın en ünlü yapılarından Institute of Directors'de gerçekleşen kariyer fuarı 'TALENT for BIZ' işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi. Üniversiteden yeni mezun olmuş veya kendisine staj yeri arayan öğrenci ve gençlere yönelik planlanan fuar kapsamında Türkiye'den birçok firma Londra'da bir araya gelerek gençlerle görüştü.

'TALENT for BIZ' kariyer fuarına ilgi oldukça yüksek olurken, Türkiye'den Londra'ya birçok firma kendisini tanıtmak ve aradığı kriterlere uygun gençleri kendi firmasına işe almak için gün boyu görüşmeler gerçekleştirdi.