Türkiye'den 12,2 milyar dolarlık dev hamle

Türkiye'nin savunmada imza attığı yerli ve milli atak, meyvelerini vermeye devam ediyor. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği'nin (SASAD) 2018 raporuna göre hem siparişlerde hem de istihdamda büyük artış yaşandı. Kara, hava, deniz, uzay ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren 87 firmanın verdiği cevaplarla hazırlanan rapora göre, 2017-2018 verileri karşılaştırıldığında 2018 yılındaki ciroda yüzde 31'lik artış yaşandı, yurtdışı satış gelirleri de yüzde 20 arttı.



Yeni Şafak'ın haberine göre bir önceki yıla göre sipariş tutarı yüzde 52 oranında artarken, bu siparişlerin rakamsal büyüklüğü 12 milyar 204 milyon dolar oldu. Hazırlanacak proje sayısındaki artış, istihdam durumuna da doğrudan yansıdı. 2016 yılında 35 bin, 2017'de 44 bin olan savunma sanayii çalışanı sayısı 2018 itibariyle 67 bin 239'a yükseldi. Rakamlar istihdamın sadece 2 yılda 2'ye katlandığını gözler önüne serdi. 67 bin 239 kişinin 16 binini mühendisler oluşturuyor. Bu da genel istihdamın yüzde 24'ünü mühendislerin oluşturduğu anlamına geliyor.