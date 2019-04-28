Sahte altına dikkat

Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen altın görünümlü takılar hem düğün sahiplerini hem de kuyumcuları sıkıntıya sokuyor. Bijuterilerden ucuz fiyatlara satın alınabilen sahte altınlar, zaman zaman yeni evlenen çiftlerin bu özel günlerini tatsız bir hale dönüştürdüğü gibi, kuyumcuları da zan altında bırakabiliyor. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, "Tanımadığınız kimseden altın almayın" dedi.
- Ekonomi
- 28.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.