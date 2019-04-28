Sahte altına dikkat

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Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen görünümlü lar hem düğün sahiplerini hem de kuyumcuları sıkıntıya sokuyor. Bijuterilerden ucuz fiyatlara satın alınabilen lar, zaman zaman yeni evlenen çiftlerin bu özel günlerini tatsız bir hale dönüştürdüğü gibi, kuyumcuları da zan altında bırakabiliyor. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, "Tanımadığınız kimseden altın almayın" dedi.

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