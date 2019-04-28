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İşçiye çift mevmiye

İşçiye çift mevmiye
Resmi tatil edilen 1 Mayıs işçiler için de fazladan ücret anlamına geliyor. 2009 yılında yasa ile resmi tatil yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışmak mecburi değil. Eğer toplu sözleşme ya da sözleşmelerde aksi kararlaştırılmamışsa işverenler işçilerini çalıştırmak için yazılı onaylarını almak zorunda. Çalışmayan işçiye 1 Mayıs günü için bir ödeniyor. İşçi o gün çalışırsa ayrıca bir yevmiye daha veriliyor. Örneğin 3.000 lira maaşı olan bir işçi 1 Mayıs'ta çalışmışsa günlük 200 lira alıyor. Çalışmayan işçiye ise 100 lira ödeniyor.

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