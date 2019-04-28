Çalışan öğrenciye mesai ayarı

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Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, aynı zamanda üniversite eğitimini devam ettirebilmek için iş yerindeki nöbetlerinin düzenlenmesini isteyen sağlık çalışanının sorunu çözüldü. KDK'den yapılan açıklamaya göre, 'de ilçe hastanesinde görevli sağlık çalışanı, bir üniversitenin ziraat fakültesini kazanması üzerine eğitimini devam ettirebilmek için kurum amirinden nöbetlerinin düzenlenmesini istedi ancak hastane yönetiminden beklediği yanıtı alamadı.



Sağlık çalışanı yaşanan bu sıkıntı üzerine üniversiteyi bitirebilmek için eğitimine engel olmayacak şekilde nöbet saatlerinin ayarlanması amacıyla KDK'ye başvurdu. Vatandaşların ücretsiz avukatlığını yapan KDK, hastane yönetimi ve kurum amiriyle görüşerek sağlık çalışanının bir yıl daha kaybetmemesi için nöbet çizelgesini eğitimine göre ayarlanmasını sağladı.

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