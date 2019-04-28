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Esnafa paskalya piyangosu

Esnafa paskalya piyangosu
Paskalya Bayramı'nı fırsat bilen Bulgar ler, Edirne'den 'ye akın ettiler. Başta bölge esnafı olmak üzere 'daki mağazalar da yoğunluktan nasibini aldı. Tatilini ülkemizde geçiren Bulgarlar bol bol alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü. Tatilin ilk gününden itibaren Edirne'ye gelen Bulgar turistler, 'nda yoğun araç trafiği oluşturdu. Yaz aylarında gurbetçilerin gelişleri sırasında görülmeye alışık olunan manzaranın yaşandığı sınır kapısındaki yoğunluğun mağduriyete neden olmaması için gümrük yetkilileri ek önlemler aldı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentteki yoğunluğunun ekonomiye büyük katkı yaptığını vurguladı. Edirne'nin turizmden aldığı payın her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Hacıoğlu, şunları söyledi: "Son bir haftada neredeyse hiç boş yer yok. Edirne merkezde 3 bin 300 yatak kapasitesi dolmuş durumda. Bunun yanında apart ve yurtlardan destek alındığını görüyoruz. Edirne'de hafta sonu müthiş bir coşku olacak.

BUGÜN KONSER VAR
Bando ve Ciğer Festivali, Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Uluslararası Öğrenci Buluşması, Edirne'ye ayrı bir renk katacak ve kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Etkinliklerin yanında Edirne 'unda 28 Nisan Pazar günü dünyaca ünlü sanatçı konser verecek. Bu konser de Edirne'nin tanıtımına büyük katkı sunacak."

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