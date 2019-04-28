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Öncelik üretim ve istihdam
TÜRK Telekom CEO'su Paul Doany, " projesini başarıyla tamamlamamızın ardından yeni döneminde kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve a katılımlarını artırmayı hedefliyoruz" dedi. Paul Doany, düzenlenen törende kullanımı oranlarının artmasında ve farkındalık sağlanmasında 'un da kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan İnternetle Hayat Kolay gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti.

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