Öncelik üretim ve istihdam

TÜRK Telekom CEO'su Paul Doany, "Hayat Kolay projesini başarıyla tamamlamamızın ardından yeni döneminde kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz" dedi. Paul Doany, düzenlenen törende internet kullanımı oranlarının artmasında ve farkındalık sağlanmasında Türk Telekom'un da kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan İnternetle Hayat Kolay gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti.
- Ekonomi
- 28.04.2019
- Gazete
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