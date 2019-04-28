Dolar ne kadar? Dolar/TL, Cuma günü 12 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek gün içi seviye olan 5.9820'ye kadar yükseldi. Bu seviye itibarıyla TL'nin dolar karşısında yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 11.5'e ulaştı. Haftanın kapanış gününde dolar en düşük 5.9254 lira ve en yüksek 5.9705 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6059 lira ve en yüksek 6.6544 lirayı gördükten sonra, 6.63 – 6.64 lira aralığında seyretti. Bugün euro ve dolar kuru ne kadar gözüküyor? İşte 28 Nisan güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,9347

Satış: 5,9395

EURO

Alış: 6,6119

Satış: 6,6310

BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,15 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,10, dolar yüzde 2,32, avro yüzde 1,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.537,15, en düşük 93.891,66 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,15 azalışla 94.783,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 246,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,08 değer kazancıyla 1.641,00 lira oldu. Geçen hafta 389,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 401,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,32 değer kazanarak 5,9430 liraya, avro da yüzde 1,42 artarak 6,6330 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,11 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.