Altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 246,00 liraya yükseldi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 244 bin 500 lira oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (28 NİSAN 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

244,27

244,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

390,83

399,54

YARIM ALTIN FİYATI

779,21

799,08

TAM ALTIN FİYATI

1.615,59

1.656,11

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.285,95

1.286,37

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.615,00

1.640,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.563,30

1.593,27

ATA ALTIN FİYATI

1.612,16

1.651,91

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

139,23

139,29

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

178,31

178,39

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

222,77

222,86

Altının onsu, uluslararası piyasalarda cuma günü saat 18.15 itibarıyla 1.287,63 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 244 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların cuma günkü efektif kurunu alışta 5,9191 lira, satışta 5,9429 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8886 lira, satışta 5,9122 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, cuma günü saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1167, sterlin/dolar paritesi 1,2937, dolar/yen paritesi de 111,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,41 dolardan işlem görüyor.