Bugünkü
Takvim

ı geciktiren patron öder

Maaşı geciktiren patron tazminat öder
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ın geciktirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkanı sağlayacağına hükmetti. Maaşı geç ödenen işçi, iş akdini sonlandırdı. Kıdem ı için başvurduğu işveren ödeme yapmayınca, işçi soluğu iş mahkemesinde aldı. Temyizde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, "Ücretin eksik ve düzensiz ödenmesi işçiye 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-e maddesi uyarınca haklı fesih hakkı verdiğinden kıdem ödenmelidir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMaaşı geciktiren patron tazminat öder
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri