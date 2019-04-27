Maaşı geciktiren patron tazminat öder

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşın geciktirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkanı sağlayacağına hükmetti. Maaşı geç ödenen işçi, iş akdini sonlandırdı. Kıdem tazminatı için başvurduğu işveren ödeme yapmayınca, işçi soluğu iş mahkemesinde aldı. Temyizde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, "Ücretin eksik ve düzensiz ödenmesi işçiye 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-e maddesi uyarınca haklı fesih hakkı verdiğinden kıdem ödenmelidir" dedi.
- Ekonomi
- 27.04.2019
- Gazete
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