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  • 05.04.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 18:16

Kredi kartlarında yeni oranları belli oldu

Kredi kartlarında aylık azami akdi oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65 olarak belirlendi.

Kredi kartı olanlar dikkat! İşte yeni faiz oranları

Merkez bankası kredi karşı işlemlerinde uygulanacak oranlarını yeniden belirledi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranı yüzde 2.15 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

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