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Bakanlık fırsatçılara göz açtırmayacak

, Ramazan öncesi fiyatı artan ürünleri açıklarken; ve Ticaret Bakanlıkları alarma geçti. Bakanlık yetkilileri sahaya inecek, fahiş etiket yapıştıranlara nefes aldırmayacak.

Zamcıya suçüstü
Her öncesi gıda fiyatlarını suni olarak artırma yoluna giden fırsatçılara geçit vermemek maksadıyla denetimler artacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Ramazan ayı öncesinde sahaya inecek, ay boyunca özellikle temel gıda ürünlerine fahiş etiket yapıştıranlara nefes aldırmayacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin () verilerine göre; market fiyatlarına bakıldığında, 23 üründe fiyat artışı gerçekleşti. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar da "Nerede makas çok açıldıysa orada spekülasyon vardır. Biz bunları takip ediyoruz" dedi. Ramazan fırsatçılarına geçit vermemekte kararlı olan hükümet, denetimlerin yoğunluğunu artırdı.



BETÜL USTA

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