Mükellef vergi sistemi dostu

Vergi reformu için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi politikalarını ve vergi reformunu görüşmek üzere vergi dairelerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Gelir İdaresi Başkanlığımız ve bünyesindeki tüm vergi dairesi başkanları ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" ifadesini kullandı.