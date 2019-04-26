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Moskova çıkarması

6 milyona yakın Rus turist ağırlayan Türk turizmciler Moskova çıkarmasına hazırlanıyor. Türkiye Festivali ile Rus turist sayısının ve döviz gelirinin katlanması hedefleniyor.

Moskova çıkarması
Turizmciler Moskova'daki Türkiye Festivali'ne hazırlanıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da bu sene üçüncüsü yapılacak Türkiye Festivali ile turist sayısının ve Rusya pazarından elde edilen gelirin artırılması hedefleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) koordinasyonunda organize edilen festival, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu festivalde Rus halkı Türkiye'nin değerlerini ülkelerinde görecek. Festival, hem turist sayımızın hem de turizm gelirlerimizin artmasına katkı sağlayacak" dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise "Tanıtım çalışmalarımızın yanında insanlara dokunan bir etkinlik olan Türkiye Festivali, ülkemize olan sempatiyi daha da artıracaktır" şeklinde konuştu. Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim de "Rusya'dan Türkiye'ye 6 milyona yakın turist geliyor. Bu, Türkiye ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlıyor. Bu nedenle Rusya'da yapılacak tanıtım çok önemli" ifadesini kullandı.

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