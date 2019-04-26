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  • 26.04.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 09:42

'de zincirleme ! Trafik felç oldu

İzmit ilçesinde D-100 Karayolunda 6 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme trafik sı nedeniyle Ankara yönünde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

D-100'de 6 araç birbirine girdi! Trafik felç oldu

'nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik sı nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul yönünde özel halk midibüsü ile bir otomobil ve hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen özel halk midibüsü, 2 otomobil ve 1 kamyona çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle ulaşım D-100 kara yolunun İstanbul yönünde tek şeritten, Ankara istikametinde ise yan yollardan sağlanıyor.

Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması çalışması sürüyor.

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