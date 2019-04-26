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  • 26.04.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 09:47

nda son durum! 26 Nisan Cuma , çeyrek, tam

şu dakikalarda ne kadar? Yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altın, düğün sezonunun başlamasıyla sıklıkla araştırılıyor. Altın fiyatları son günlerde yatay seyrediyor. Dün kapanışta altının gramı günü yüzde 1,95 artışla 245,40 liradan tamamladı. Bugün , gram altın, çeyrek altın, tam oldu?

, zayıf küresel büyüme işaretlerinin yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirmesiyle yükselerek beş haftalık düşüşün ardından ilk haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor. Ancak ABD GSYH verisi öncesinde güçlü seyreden dolar, altındaki kazanımları sınırladı. Bugün , gram altın, çeyrek altın, tam oldu? İşte 26 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
244,53
244,86

ÇEYREK ALTIN FİYATI
391,25
400,34

YARIM ALTIN FİYATI
780,05
800,68

TAM ALTIN FİYATI
1.613,90
1.655,23

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.279,66
1.279,82

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.624,00
1.649,00

ATA ALTIN FİYATI
1.613,90
1.655,23

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
139,38
139,57

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
178,51
178,74

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
223,01
223,31

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