Altın fiyatları, zayıf küresel büyüme işaretlerinin yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirmesiyle yükselerek beş haftalık düşüşün ardından ilk haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor. Ancak ABD GSYH verisi öncesinde güçlü seyreden dolar, altındaki kazanımları sınırladı. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

244,53

244,86

ÇEYREK ALTIN FİYATI

391,25

400,34

YARIM ALTIN FİYATI

780,05

800,68

TAM ALTIN FİYATI

1.613,90

1.655,23

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.279,66

1.279,82

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.624,00

1.649,00

ATA ALTIN FİYATI

1.613,90

1.655,23

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

139,38

139,57

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

178,51

178,74

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

223,01

223,31