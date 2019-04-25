Fırsatçılar sahnede

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırsatçılar yine sahneye çıktı. İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kırmızı ve beyaz etin fiyatı ise son 2 haftadır yükselişe geçti. Üreticide 28 ila 30 lira arasında olan karkas etin kilogram fiyatı, 2 hafta öncesine kadar 45 liradan satılırken, şimdi 52 liraya yükseldi. 8 lira olan beyaz etin kilogramı da 11 liraya çıktı.
YETERLİ HAYVAN VAR
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, üreticide karkas et fiyatının geçen yılla aynı olduğunun altını çizerek, "Biz geçen yıl karkasın kilosunu 28 ila 30 lira arasında veriyorduk. Bu yıl hem yem hem işçilik maliyetlerinin artmasına rağmen hiçbir şekilde fiyatlarımızı artırmadık. Yine 28 ila 30 lira arasında satışa sunduk. Ancak ne hikmetse son 2 haftadır fiyatlar bir anda artmaya başladı" dedi. Bu yolla ithalat çığırtkanlığının yapıldığını belirten Tunç, Ramazan ayına özel 450 bin büyükbaş hayvan, 2.5-3 milyon da küçükbaş hayvan beslendi. Bu hayvanlar kesime hazır" şeklinde konuştu.
Dana kuşbaşı 50 TL
Dana haşlama 60 TL
Dana pirzola 85 TL
Dana antrikot 95 TL
Kuzu kuşbaşı 80 TL
Kuzu külbastı 85 TL
Kuzu incik 68 TL
Kuzu bonfile 102 TL
Tavuk fileto 25 TL
Tavuk bonfile 20 TL
Tavuk baget 18 TL
BETÜL ALAKENT
YETERLİ HAYVAN VAR
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, üreticide karkas et fiyatının geçen yılla aynı olduğunun altını çizerek, "Biz geçen yıl karkasın kilosunu 28 ila 30 lira arasında veriyorduk. Bu yıl hem yem hem işçilik maliyetlerinin artmasına rağmen hiçbir şekilde fiyatlarımızı artırmadık. Yine 28 ila 30 lira arasında satışa sunduk. Ancak ne hikmetse son 2 haftadır fiyatlar bir anda artmaya başladı" dedi. Bu yolla ithalat çığırtkanlığının yapıldığını belirten Tunç, Ramazan ayına özel 450 bin büyükbaş hayvan, 2.5-3 milyon da küçükbaş hayvan beslendi. Bu hayvanlar kesime hazır" şeklinde konuştu.
Dana kuşbaşı 50 TL
Dana haşlama 60 TL
Dana pirzola 85 TL
Dana antrikot 95 TL
Kuzu kuşbaşı 80 TL
Kuzu külbastı 85 TL
Kuzu incik 68 TL
Kuzu bonfile 102 TL
Tavuk fileto 25 TL
Tavuk bonfile 20 TL
Tavuk baget 18 TL
BETÜL ALAKENT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.