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  • 25.04.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 17:37

Çirkin planları ellerinde patlayan fırsatçılar tonlarca soğanı çürümeye bıraktı

'nın Polatlı ilçesinde, fiyatlar yükseldikten sonra satmak üzere soğan depolayan fırsatçılar, çirkin planları ellerinde patlayınca tonlarca soğanı çürümeye bıraktı.


'nin "soğan deposu" 'dan gelen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti! Çirkin planları ellerinde patlayan fırsatçılar, tonlarca soğanı çürümeye bıraktı. A Haber'in ulaştığı görüntülerde, stokçuların fiyatlar yükseldikten sonra piyasaya sürülmek üzere depoladığı tonlarca soğanı planları tutmayınca çürümeye terk ettiği görülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI
Gelen son dakika bilgisine göre; ve , 'nın Polatlı ilçesinde çürümeye terk edilen soğanlarla ilgili inceleme başlattı.

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