Türkiye'nin "soğan deposu" Ankara Polatlı'dan gelen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti! Çirkin planları ellerinde patlayan fırsatçılar, tonlarca soğanı çürümeye bıraktı. A Haber'in ulaştığı görüntülerde, stokçuların fiyatlar yükseldikten sonra piyasaya sürülmek üzere depoladığı tonlarca soğanı planları tutmayınca çürümeye terk ettiği görülüyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Gelen son dakika bilgisine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde çürümeye terk edilen soğanlarla ilgili inceleme başlattı.
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