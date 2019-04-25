

Türkiye'nin "soğan deposu" Ankara Polatlı'dan gelen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti! Çirkin planları ellerinde patlayan fırsatçılar, tonlarca soğanı çürümeye bıraktı. A Haber'in ulaştığı görüntülerde, stokçuların fiyatlar yükseldikten sonra piyasaya sürülmek üzere depoladığı tonlarca soğanı planları tutmayınca çürümeye terk ettiği görülüyor.



İNCELEME BAŞLATILDI

Gelen son dakika bilgisine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde çürümeye terk edilen soğanlarla ilgili inceleme başlattı.