Tazminat müjdesi

Milyonlarca işçiye müjdeli haber Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme, gerçek ücret üzerinden SGK primlerinin yatırılmamasının işçiye haklı fesih hakkı vereceğine, haklı sebeple fesihte işçiye kıdem tazminatı ödeneceğine hükmetti. İşyerinde 6 yıldır çalışan işçi, SGK priminin gerçek maaş üzerinden gösterilmesi talebi geri çevrildiği için işten ayrıldı. İş mahkemesinde dava açan mağdur işçi haklarını talep etti. Mahkeme, işçiyi haklı buldu. Kıdem ve ihbar tazminat talepleri kısmen kabul etti. Kararı davalı vekili temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal kararında, davacının SGK'ya ücret bildiriminin gerçek ücreti üzerinden yapılması talebinin karşılanmaması üzerine, iş akdinin davacı işçi tarafından feshedildiğine dikkat çekildi. Kararda, kıdem tazminatı onaylanırken, ihbar tazminatının kabul edilmesi hatalı bulundu.
- Ekonomi
- 23.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.