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Personele 5 yıldızlı hizmet

Personele 5 yıldızlı hizmet
Türk Hava Yolları uçuş ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda kullanacağı yeni ekip terminali hizmete girdi. Pilot ve kabin ekiplerinin tüm ihtiyaçları düşünülen ekip terminalinde; özel uyuma odaları, duş, kuaför, sağlık birimi, ofisler, market, lounge alanı, self brifing odaları ve crew brifing odaları bulunuyor. Öte yandan hizmete giren THY Lounge da çok beğenildi.

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