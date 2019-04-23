Personele 5 yıldızlı hizmet

Türk Hava Yolları uçuş ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda kullanacağı yeni ekip terminali hizmete girdi. Pilot ve kabin ekiplerinin tüm ihtiyaçları düşünülen ekip terminalinde; özel uyuma odaları, duş, kuaför, sağlık birimi, ofisler, market, lounge alanı, self brifing odaları ve crew brifing odaları bulunuyor. Öte yandan hizmete giren THY Lounge da çok beğenildi.