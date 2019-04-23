Milyonerler Kuşadası’na demirledi

Kruvaziyer turizmin başkenti sayılan Kuşadası, Amerikalı milyonerlerin yolculuk ettiği turist gemisini ağırlıyor. İçinde 684 ABD uyruklu milyonerin bulunduğu Bahama Bayraklı Seven Seas Voyager isimli gemi Kuşadası Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi gibi tarihi yerleri gezmeye giderken, bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezmeyi tercih etti. Milyoner turistlerin bol bol alışveriş yapması esnafı mutlu etti.