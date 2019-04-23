Enflasyonu yenen kampanya Ziraat Bankası, TL mevduat birikimlerini desteklemek için 2 yeni ürün hazırladı. Ürünler ile birikimlere enflasyonun üzerinde getiri imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası, TL yatırımlarını enflasyona karşı koruyan 2 yeni ürünü uygulamaya aldı. "TL birikimi yapan müşterilerimize, birikimleri için enflasyonun üzerinde getiri imkanı sunuyoruz" diyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bu ürünlerin avantajlarını şöyle anlattı:



Enflasyona Endeksli- Faiz Korumalı Vadeli Mevduat Hesabı'nın açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediliyor. Vade sonunda taahhüt edilen faiz oranı, yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan (yıllık TÜFE artı ilave oran) yeni faiz oranı ile karşılaştırılıyor. 2 oran arasında yüksek olan faiz oranından hesaba faiz işletiliyor. Vade süresi içerisinde hesaptan para çekilmesi durumunda vade bozulmuyor, vade sonunda hesapta kalan tutar üzerinden faiz işlemeye devam ediyor. Vade 92-370 gün aralığında belirlenebiliyor.



Enflasyon Korumalı Mevduat Hesabı ile müşterilere, gerçekleşen yıllık enflasyon oranına eklenecek bir getiri ile toplamda enflasyonun üzerinde bir getiri imkanı sağlanıyor. 366-370 gün vade ile açılabilecek bu hesapta 3 ayda bir gelir ödemesi seçeneği sunuluyor.