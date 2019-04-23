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  • 24.04.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 09:07

Emekliye 3 maaş avans 10 maaş kredi verilecek

'dan emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere müjde! Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki, ne kadar olacak? Hangi emekliler avans alabilecek? Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek.

SGK'dan emekliye avans müjdesi! Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)'dan yazılı olarak avans talep edebiliyor. SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. Peki 2019'da emeklinin avans ödemesi kaç TL olacak? İşte tüm detaylar

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