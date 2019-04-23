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  • 23.04.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 11:44

Poşet beyannamesinde son gün yarın! 18 bin TL cezası var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , esnafın, poşet beyannamelerini nereye ve nasıl vereceğine ilişkin yeterince bilgilendirilmediğini belirterek, "Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek." ifadesini kullandı.

Yarın son gün! 18 bin TL cezası var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, poşet için beyanname verme süresinin yarın sona erdiğini hatırlattı.

Bu sürenin bir kez daha uzatılmasını ve basit usulde vergiye tabi esnafın uygulamadan muaf tutulmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımız beyannamenin nereye ve nasıl verileceği konusunda yeterince bilgilendirilemedi. 2872 sayılı 'na göre, poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere önce tebliğ gönderiliyor ardından 18 bin 37 lira ceza veriliyor. Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek."

Palandöken, bu konudaki belirsizliklerin devam ettiğini, poşet beyannamesinin vergi beyannameleriyle karıştırıldığını ifade etti.

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