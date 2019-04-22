Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimlerde binlerce vatandaş sandık görevlisi olarak görev aldı. Bazı illerde ödemeler yapılmaya başlanırken bazı illerde ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim kurulu tarafından verilen sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2019 Sandık görevlisi parası ne zaman ödenir? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretleri bazı illerde ödenmeye başlandı. Ödemelerin bitiş tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda görev alanların ücretlerinin 2019 Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

SEÇİM ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

C) SANDIK KURULLARI

Başkan 124,00 TL

Üye 115,00 TL

D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TLA) YÜKSEK SEÇİM KURULU

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL