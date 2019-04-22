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  • 22.04.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 09:41

son durum! 22 Nisan , , tam Canlı altın fiyatları

yeni haftaya nasıl başladı? Düğün sezonunun başlaması ile birlikte yakından takip edilen altının gram fiyatı, cuma günü kapanışta yüzde 0,67 değer kaybetmişti. Yatırımcılar altının yeni hafta fiyatlarını merak ediyor. Peki, , , ve tam oldu?

bir önceki seansta gerilediği yaklaşık dört ayın dip seviyesinden toparlandı. Altın, yukarı yönlü hareket izleyen petrolden destek buldu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bir önceki seansta 1,270.63 dolara kadar gerileyerek 27 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye indikten sonra yüzde 0.3 artışla 1,278.66 dolardan işlem gördü. Peki, bugün , , ve tam oldu? İşte 22 Nisan güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
237,73
237,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI
380,37
388,85

YARIM ALTIN FİYATI
758,36
777,70

TAM ALTIN FİYATI
1.569,02
1.607,73

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.275,01
1.276,03

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.579,00
1.593,00

ZİYNET ALTINI FİYATI
1.521,47
1.550,65

ATA ALTIN FİYATI
1.569,02
1.607,73

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
135,51
135,56

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
173,54
173,62

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
216,81
216,90

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