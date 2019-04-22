Altın fiyatları bir önceki seansta gerilediği yaklaşık dört ayın dip seviyesinden toparlandı. Altın, yukarı yönlü hareket izleyen petrolden destek buldu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bir önceki seansta 1,270.63 dolara kadar gerileyerek 27 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye indikten sonra yüzde 0.3 artışla 1,278.66 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Nisan güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
237,73
237,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
380,37
388,85
YARIM ALTIN FİYATI
758,36
777,70
TAM ALTIN FİYATI
1.569,02
1.607,73
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.275,01
1.276,03
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.579,00
1.593,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
1.521,47
1.550,65
ATA ALTIN FİYATI
1.569,02
1.607,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
135,51
135,56
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
173,54
173,62
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
216,81
216,90
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.