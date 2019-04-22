Altın fiyatları bir önceki seansta gerilediği yaklaşık dört ayın dip seviyesinden toparlandı. Altın, yukarı yönlü hareket izleyen petrolden destek buldu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bir önceki seansta 1,270.63 dolara kadar gerileyerek 27 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye indikten sonra yüzde 0.3 artışla 1,278.66 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Nisan güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

237,73

237,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

380,37

388,85

YARIM ALTIN FİYATI

758,36

777,70

TAM ALTIN FİYATI

1.569,02

1.607,73

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.275,01

1.276,03

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.579,00

1.593,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.521,47

1.550,65

ATA ALTIN FİYATI

1.569,02

1.607,73

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

135,51

135,56

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

173,54

173,62

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

216,81

216,90