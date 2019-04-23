15 yılla tazminatta sınır 1999

1981 doğumluyum, 17 Mayıs 2006'da sigortam başladı. O tarihten bugüne aynı işyerindeyim. 15 senem dolduğunda kıdem tazminatımı alabilir miyim? Tuğçe SAKA

Maalesef 15 yıl 3600 gün ile tazminat alma hakkı 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. Sizin tazminat alabilmeniz için 25 yıl ve 4500 günü tamamlamanız gerekiyor.



6 AYDA BİR ZAM YAPILIR



Emekli olalı 6 ay oldu fakat yılbaşında emeklilere verilen yüzde 10.17 zam maaşıma yansımadı. Hüseyin BAL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yıl başında yüzde 10.19 oranında artırıldı. Memur emeklileri de enflasyon farkıyla yüzde 10.73 zam aldı. Bu tüm emeklilere yapıldı. Aralık'ta aldığınız net maaşın üzerine yüzde 10.19 eklendi. Sadece sizin maaşınızın artmamış olması mümkün değil.



1 ÇOCUKLUNUN AGİ'Sİ 259 LİRA

Eşim çalışmıyor, bir çocuğumuz var. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile birlikte maaşım ne kadar olmalı? Fatih AKSU

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu kişi; 259 lira AGİ alabiliyor. Eğer asgari ücret alıyorsanız bunun 191,88 lirası maaşınızın içinde bulunuyor. Buna göre alacağınız maaş 2 bin 88 lira olacak.



EMEKLİLİKTE PRİM EKLENMEZ



1964 doğumluyum. 2015 senesinde 8279 günü tamamlamış olarak SGK'dan emekli oldum. Emekli olduğum tarihten bu yana çalışmaya devam ediyorum. İşveren SGDP ödemelerine devam ediyor. Emekli olduktan sonra çalışılan/prim ödenen günler prim gün sayısına dahil edilmiyor. Hak kaybı olmuyor mu? Ahmet SÜER

Bu çalıştığınız günler emekli olmasaydınız gün sayınıza eklenecekti. Ancak siz gidip emeklilik dilekçesi vermiş ve emekli maaşı almaya başlamışsınız. Artık bundan sonraki çalışmalar, sizin dediğiniz gibi emeklilikle ilgili primler ödenmiyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi yani meslek hastalığı ve iş kazası primleri ödeniyor. Dolayısıyla bir haksızlık bulunmuyor.



ÖDEMEYİ RAPOR BELİRLER



Babam çalıştığı işyerinde meslek hastalığına yakalandı. SSK'dan yardım parası almak için ne yapması gerekiyor? Ebrar ÇABUK

SGK'ya başvurarak hastaneye sevkini istemeniz gerekiyor. Buradan çıkacak rapora göre geçici ya da sürekli iş göremezlik ödeneği alabilirsiniz.



İşyerinin bulunduğu ilin dışına iş için gidilip, kalınan otelde yangın sonucu vefat edilmesi, iş kazası olarak değerlendirilebilir mi?

Çalışan sigortalının yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında meydana gelen kazalar iş kazası olarak kabul edilmektedir.



BORCU BULUNAN EMEKLİ OLAMAZ



Bağ-Kur'luyum. Geçirdiğim kazadan dolayı sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak ancak prim borcum var. Borcum dururken sürekli iş göremezlik geliri bağlanır mı? Hamit

Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanma şartlarında olduğu gibi, burada da kanun Bağ-Kur'lular için diğer şartlara ilaveten bir şart daha öngörmüştür: Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, Genel Sağlık Sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Bunu da bir nevi emeklilik gibi görürseniz, borcu olan emekli de olamıyor.



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