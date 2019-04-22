Yılın otomobili

tamamen elektrikli SUV'uile Amerika'da gerçekleştirilen(World Car of The Year Awards) seçimlerindebüyük ödülü de dahil 3 ödülün sahibi oldu. I-PACE,veödüllerini de kaandı. Böylece Jaguar I-PACE, bu ödüllerin 15 yıllık tarihinde aynı anda 3 farklı dalda ödül alan ilk araç oldu.Araçta bulunan iki sabit mıknatıslı senkron elektrikli motor 4 00 BG güç ve 696 Nm tork üretiyor.Yeni Jaguar I-PACE, 470 km'lik menzili, 4.8 saniyede 100 km/sa hıza ulaşan performansı ile dikkat çekiyor.