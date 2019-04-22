Jaguar, tamamen elektrikli SUV'u I-PACE ile Amerika'da gerçekleştirilen Dünyada Yılın Otomobili (World Car of The Year Awards) seçimlerinde Yılın Otomobili büyük ödülü de dahil 3 ödülün sahibi oldu. I-PACE, Dünyada Yılın Tasarımı ve Dünyada Yılın En Çevreci Otomobili ödüllerini de kaandı. Böylece Jaguar I-PACE, bu ödüllerin 15 yıllık tarihinde aynı anda 3 farklı dalda ödül alan ilk araç oldu.
Araçta bulunan iki sabit mıknatıslı senkron elektrikli motor 4 00 BG güç ve 696 Nm tork üretiyor.
Yeni Jaguar I-PACE, 470 km'lik menzili, 4.8 saniyede 100 km/sa hıza ulaşan performansı ile dikkat çekiyor.
Araçta bulunan iki sabit mıknatıslı senkron elektrikli motor 4 00 BG güç ve 696 Nm tork üretiyor.
Yeni Jaguar I-PACE, 470 km'lik menzili, 4.8 saniyede 100 km/sa hıza ulaşan performansı ile dikkat çekiyor.
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