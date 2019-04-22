Turizmin Davos’una Türkiye çıkarması

Turizmin Davos'u World Tourism Forum, dünya turizm sektörünün temsilcilerini Afrika'da buluşturacak. Afrika'nın Dubai'si olarak gösterilen Angola'da 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek zirvede Türkiye, 100'e yakın iş insanından oluşan heyetle yer alacak. 3 gün sürecek zirveye, dünyanın dört bir yanından bin 200 kişilik katılım bekleniyor. World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen zirve aracılığıyla Türkiye-Afrika arasında turizm sektörü adına önemli işbirliklerinin gündeme geleceğini söyledi.