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Turizmin Davos’una Türkiye çıkarması

Turizmin Davos’una Türkiye çıkarması
Turizmin Davos'u World Tourism Forum, dünya turizm sektörünün temsilcilerini Afrika'da buluşturacak. Afrika'nın Dubai'si olarak gösterilen Angola'da 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek zirvede Türkiye, 100'e yakın iş insanından oluşan heyetle yer alacak. 3 gün sürecek zirveye, dünyanın dört bir yanından bin 200 kişilik katılım bekleniyor. World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen zirve aracılığıyla Türkiye-Afrika arasında turizm sektörü adına önemli işbirliklerinin gündeme geleceğini söyledi.

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