Sebzeye mayıs formülü

Tüketiciler pahalı sebze-meyveden yakınırken; Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni mahsulle birlikte soğan ve patates, havaların ısınmasıyla da biber ve domates fiyatlarında düşüş yaşanacağını belirterek, "Mayıs'ta ürün fiyatları bu kadar konuşulmayacak seviyelerde olacak" açıklaması yaptı. Pek çok üründe fiyat düşüşleri beklendiğini aktaran Tavşan, sırada soğan ve patatesin bulunduğuna vurgu yaparak, "Yeni mahsuller çıkıyor. Fiyatı normale dönecek. 1 hafta içinde bollaşacak, ürün fiyatları biraz daha makul seviyelere gelir" diye konuştu. Fiyatında düşüş beklenen sıradaki ürünün biber olacağını kaydeden Tavşan, "Havaların ısınmasıyla fiyatlar normale dönecek. Domates fiyatlarının normale dönmesinin de eli kulağında" dedi.
- Ekonomi
- 22.04.2019
- Gazete
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