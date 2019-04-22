Dolar, ABD ekonomisinin güçlendiğine işaret eden verilerin deseteğiyle dar hacimli işlemlerde euro ve yen karşısında sınırlı değer kazandı. İşlem hacimleri Avustralya, Hong Kong ve Avrupa'daki piyasa tatili nedeniyle geriledi. Son haftalarda ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirisindeki yükselişten destek bulan dolar, geçen hafta açıklanan beklentilerden kuvvetli perakende satış verisiyle birlikte güç kazandı. Peki, euro ve dolar ne kadar? İşte 22 Nisan güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8058

Satış: 5,8132

EURO

Alış: 6,5328

Satış: 6,5531

Dolar/TL Cuma günü küresel piyasalarda Paskalya tatilinin hacimleri azaltmasının da etkisiyle 5.80'in üzerinde dalgalandıktan sonra bugün güne 5.83 civarında başladı.

Bankacılar Paskalya tatilinin kısmen devam etmesi ve yarın Türkiye piyasalarında resmi tatil olması nedeniyle hacimlerin düşük kalabileceğini belirttiler.

Bankacılar bugün Hazine'nin düzenleyeceği 2 yıllık yeni gösterge tahvil ihalesinin, Nisan ayı tüketici güven endeksinin ve Mart ayı merkezi yönetim brüt borç stoku verilerinin takip edileceğini belirttiler.

Küresel piyasalarda ise Cuma günü kapalı olan ABD piyasalarında işlemler bugün tekrar başlayacak. Ancak İngiltere ve Avrupa piyasaları kapalı olacak. Petrol fiyatları ise ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle sert yükseldi.

ABD'nin İran'ın petrol ithal eden ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetine son verdiğini bugün açıklaması bekleniyor. Buna göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi de kısmen sürüyor. Bankacılar TCMB rezervlerinde düşüş yaşanmasını "izaha muhtaç" olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB'den bilgilendirme beklemeye devam ediliyorlar.