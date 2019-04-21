Eşi vefat edene 550 lira maaş Eşini kaybetmiş yoksul kadınlar gelir testinden sonra karşılıksız maaşa bağlanıyor. Maaşlar iki ayda bir 550 lira olarak ödeniyor.

Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan 'Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı' devam ediyor. Kadınlara aylık 275 lira olan ödeme iki ayda bir 550 lira olarak yatırılıyor. Eşi vefat etmiş kadınlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Aylık 275 lira olan ödeme iki ayda bir 550 lira olarak yatırılıyor. Ancak evlenenler bu yardımı alamıyor. Kadının evlenmemesi gerekiyor. Ödemenin alınması için hanedeki kişi başına aylık gelir 609 liranın altında olması da isteniyor. Gelir bu rakamın üzerine çıkarsa ödenek kesiliyor.